Фетисов обратился к Овечкину с просьбой из-за рекорда Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал о своих разговорах с российским нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным по поводу снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Гретцки закончил играть и никто даже не думал, что кто-то приблизится к этому рекорду. Всегда говорил: «Саша, терпи». Сань, брось все нафиг, осталось забить 42 гола, я тебя прошу», — заявил Фетисов.

Всего в прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы, а у Гретцки — 894.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее Роман Ротенберг заявил, что в СКА не стали бы отказываться от Овечкина.