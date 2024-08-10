«Моя честь теперь неприкосновенна»: Хелиф о травле на Олимпиаде

Алжирская боксерша Иман Хелиф, провалившая в 2023 году гендерный тест, назвала ужасными нападки, которые получала в социальных сетях во время летних Олимпийских игр — 2024. Ее слова приводит The Guardian.

«Моя честь теперь неприкосновенна. Но нападки, которые я видела в социальных сетях, были чрезвычайно ужасными, они бессмысленны и затрагивают достоинство людей, и я думаю, что теперь мышление людей изменилось», — заявила она.

В финальном поединке Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа представительнице Алжира была присуждена единогласным решением судей.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

В полуфинальном поединке на Олимпиаде-2024, который состоялся 6 августа, алжирская спортсменка одолела единогласным решением судей Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда. 5 августа Хелиф потребовала прекратить оскорбления в свой адрес, которые начала получать во время Олимпийских игр.

Ранее российская боксерша предложила сделать турнир для проваливших гендерный тест спортсменок.