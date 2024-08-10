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Чемпионка Франции потеряла сознание во время забега на Олимпиаде

Чемпионка Франции Зарбо потеряла сознание во время забега на 10000 м на Играх

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Чемпионка Франции, 22-летняя легкоатлетка Алессия Зарбо не смогла завершить свое выступление в финале забега на 10000 м в финале летних Олимпийских игр — 2024 в Париже. Об этом пишет «Чемпионат.com».

Во время финального старта французская спортсменка потеряла сознание. Это произошло на 26-й минуте забега, за несколько кругов до финиша. После того, как Зарбо упала на дорожку, к ней тут же направились врачи, чтобы оказать первую помощь. Соревнования прерывать не стали, французскую атлетку переместили на носилки и унесли с беговой дорожки.

Неизвестно, что привело к потере сознания.

Зарбо стала золотой медалисткой в ​​беге на 3000 метров на Европейском юношеском олимпийском фестивале 2017 года в Дьере. На этой же дистанции она выиграла бронзовую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике среди юношей до 18 лет 2018 года. В 2020 году она стала чемпионкой Франции на дистанции в 10000 метров.

Забег был завершен. Олимпиаду в беге на 10000 метров выиграла представительница Кении Беатрис Чебет. Серебряную медаль завоевала Надия Баттоклетти из Италии. Тройку лучших замкнула Сифан Хассан, которая представляет Нидерланды.

Ранее медалистка Олимпиады упала в обморок во время пресс-конференции.

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