«Всех достал»: поведение игрока «Зенита» Клаудиньо назвали неприемлемым

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев раскритиковал поведение бразильского футболиста петербургской команды Клаудиньо и назвал условие, при котором клуб должен с ним расстаться. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Клаудиньо уже всех достал своими капризами и выкрутасами! При этом игрок он, конечно, очень качественный! Если за него предложат сумму, идентичную потраченной на этот трансфер, с ним можно расставаться», — заявил Корнеев.

Сообщалось, что «Зенит» купил игрока у «Брагантино» за €12 млн. Трансфер произошел в 2021 году.

15 июля журналист Вене Касагранде также сообщил, что «Зенит» не намерен отпускать Клаудиньо, поэтому предложил ему улучшенный контракт с повышенной зарплатой, однако игрок от него отказался ради перехода в «Фламенго». 26 июля Касагранде также сообщил, что игрок отказался от продления контракта с петербургским клубом, однако трансфера так и не произошло.

«Фламенго» уже выходил на сине-бело-голубых с предложением в 2023 году и был готов отдать за футболиста €15 млн. Однако чемпион России не собирался расставаться с Клаудиньо меньше чем за €25 млн. Портал UOL сообщил, что в 2024 году красно-черные увеличили предложение, при этом не уточнялось, о какой сумме идет речь.

Источник также указал, что Клаудиньо никогда не скрывал желания выступать за «Фламенго». Более того, клуб еще в прошлом году предварительно договорился с игроком о контракте до 2027 года.

Ранее ветеран «Динамо» призвал команду к прошлогодней тактике в игре с «Зенитом».