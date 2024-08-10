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«МОК загнал в рамки»: в Госдуме оценили выступление россиян на ОИ

Журова: россиянам на Олимпиаде для медалей не хватило болельщиков

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Алексей Майшев/РИА Новости

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) выбрал минимальное количество российских спортсменов для участия в летних Олимпийских играх — 2024, чтобы они не сильно претендовали на медали. Ее слова приводит РИА Новости.

«Они хотели показать себя, но, к сожалению, не получилось, как хотелось. МОК специально загнал их в рамки такие, чтобы они были никем. Там не было энергетики болельщиков, например, как когда я выигрывала. Большинство людей не были готовы болеть за наших спортсменов без флага и гимна», — заявила Журова.

Во Францию в нейтральном статусе отправились 15 атлетов. Успеха сумели добиться только российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Они завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Сарре Эррани и Ясмин Паолини.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее японская спортсменка Юаса стала первой чемпионкой в брейкинге в истории Олимпийских игр.

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