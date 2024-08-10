Выигравшая серебро ОИ Шнайдер одолела вторую ракетку мира

Российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу над представительницей США, второй ракеткой мира Кори Гауфф. Это произошло в рамках 1/8 финала турнира сери WTA-1000, который проходит в Торонто.

Встреча, которая продлилась 1 час 10 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:1. В рамках противостояния Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

«Я старалась играть спокойнее, но внутри меня всё говорило: «Да! Я сделала это!» Это моя первая победа здесь, на этом прекрасном стадионе», — заявила Шнайдер после матча, ее слова приводит пресс-служба WTA.

20-летняя российская теннисистка одержала свою первую победу над соперницей, входящей в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации. В рамках четвертьфинала канадского турнира Шнайдер сразится с еще одой представительницей России — Людмилой Самсоновой.

Шнайдер выиграла медаль летних Олимпийских игр — 2024 в Париже. Вместе с 17-летней Миррой Андреевой она завоевала серебро в парном разряде теннисного турнира. Они дошли до финала турнира, где проиграли итальянкам Сарре Эррани и Ясмин Паолини.

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