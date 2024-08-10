Провалившая гендерный тест боксерша выиграла золото Олимпиады

Боксерша из Алжира Иман Хелиф, которая в 2023 году провалила гендерный тест, выиграла золото летних Олимпийских игр — 2024 в весовой категории до 66 килограммов.

В финальном поединке Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа представительнице Алжира была присуждена единогласным решением судей.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

В полуфинальном поединке на Олимпиаде-2024, который состоялся 6 августа, алжирская спортсменка одолела единогласным решением судей Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда. 5 августа Хелиф потребовала прекратить оскорбления в свой адрес, которые начала получать во время Олимпийских игр.

В финале Олимпиады оказалась и Юйтин. Она победила представительницу Турции Эсру Йылдыз в полуфинале соревнований в весовой категории до 57 кг. В матче за первое место Юйтин встретится с Юлией Шереметой из Польши, бой пройдет 10 августа.

Ранее российская боксерша предложила сделать турнир для проваливших гендерный тест спортсменок.