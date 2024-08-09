Бывший тренер «Ахмата» предрек «Спартаку» непростую игру с грозненцами

Московскому «Спартаку» предстоит непростая игра с «Ахматом» в 4 туре Российской премьер-лиги. Об этом в комментарии порталу Legalbet заявил бывший главный тренер грозненской команды Сергей Ташуев.

«Нет такого слова «шанс». Любая команда выходит играть, неважно, какого она статуса. Я не раз доказывал это и своими командами, обыгрывая топ-клубы, играя не в осторожный, а в агрессивный футбол. У «Ахмата» тоже хорошие футболисты. К тому же отступать им некуда. Думаю, для «Спартака» будет непростая игра», — сказал Ташуев.

Специалист предположил, что игроки «Ахмата» находятся не в лучшем психологическом состоянии после поражения от «Локомотива» со счетом 0:5. По его мнению, наставник грозненцев Магомед Адиев в противостоянии со «Спартаком» выберет оборонительную схему, учитывая, что красно-белые благодаря новичкам усилился в атаке. Ташуев предположил, что Адиев постарается перекрыть зоны, в которых действуют полузащитник Эсекьель Барко и форвард Манфред Угальде.

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» состоится в воскресенье, 11 августа, в Москве. Игра начнется в 20:00 по столичному времени.

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