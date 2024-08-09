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Экс-тренер сборной России предсказал малорезультативный матч между «Краснодаром» и ЦСКА

Тренер Семин: в матче «Краснодар» — ЦСКА будет немного голов

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Матч 4 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и ЦСКА будет малорезультативным. Такое мнение в комментарии ODDS.ru выразил бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин.

«Краснодар» в Кубке России показал игру высокого уровня, правда, забитых голов было мало. Мне нравится, как ЦСКА играет в обороне. У «Краснодара» была реализация не лучшим образом, но атаки хороши, поэтому нас ждет интересный, непредсказуемый матч. Думаю, голов будет немного», — считает специалист.

Также Семин высказался о том, насколько «Краснодар» изменился после ухода в «ПСЖ» вратаря Матвея Сафонова. По его мнению, на данный момент об этом сложно судить, тем более, когда есть проблема реализации моментов. Он подчеркнул, что голов ждут только от Джона Кордобы, тогда как остальные игроки не лучшим образом выглядят с точки зрения реализации — при том, что команда обладает очень сильным составом.

Матч между «быками» и армейцами состоится в субботу, 10 августа, в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее тренер Петржела назвал «Динамо» главным конкурентом «Зенита» в РПЛ.

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