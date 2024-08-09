Карпин остался недоволен игрой «Ростова»: начали заниматься хренью

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал итоги матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Рубина». Он остался недоволен игрой своей команды во втором тайме. Слова Карпина приводит «Матч ТВ».

«После перерыва нельзя подсесть, просто начали заниматься хренью, катать яйца, называется», — заявил тренер «Ростова».

Матч, проходивший на стадионе «Ростов Арена», завершился со счетом 1:1. Счет в матче открыл капитан хозяев Даниил Глебов с передачи Роналдо на 14-й минуте. Во второй половине встречи, на 62-й минуте, счет с пенальти сравнял албанский форвард «Рубина» Мирлинд Даку.

«Ростов» занимает в турнирной таблице седьмое место, набрав пять очков в четырех встречах.

В следующем туре РПЛ «Ростов» сыграет с «Оренбургом». Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена» 17 августа и начнется в 19:30 по московскому времени.

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