Бывший тренер «Спартака» рассказал, за счет чего Испания по футболу выиграла ОИ

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, почему сборная Испании по футболу выиграла Олимпийский турнир в Париже. Слова экс-наставника красно-белых приводит «Матч ТВ».

»Испания всегда показывала хорошие результаты на молодежном уровне. Успех кроется в методологии работы, основанной на создании собственной игровой модели. Она развивается благодаря обучению тренеров», — заявил Рианчо.

В финальном матче Испания обыграла команду Франции со счетом 5:3 в дополнительное время.

Первый мяч в этом противостоянии забил полузащитник французов Энцо Мийо на 11-й минуте. Испания ответила тремя точными ударами — на 18-й и 25-й минутах отличился хавбек Фермин Лопес, а на 28-й минуте Алехандро Баена из «Вильярреала» сделал счет 3:1. Французы не сдались и отыграли один мяч — полузащитник Манес Аклиуш сократил отставание, а форвард «Кристал Пэлас» Жан-Филип Матета перевел игру в дополнительное время, забив на 90+3-й минуте с пенальти. В овертайме солировал испанский форвард «Райо Вальекано» Серхио Камельо. Он вывел команду вперед на 100-й минуте, а затем установил окончательный счет на 120+1-й.

Ранее сборная Марокко по футболу завоевала бронзу ОИ, разгромив Египет.