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Мужскую сборную США дисквалифицировали в эстафете 4х100 м на Олимпиаде-2024

Американских бегунов дисквалифицировали в эстафете 4х100 м на Олимпиаде-2024

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Dylan Martinez/Reuters

Мужская сборная США по легкой атлетике была дисквалифицирована в эстафете 4х100 м на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Кристиан Коулмэн, бежавший на первом этапе, допустил ошибку и не смог передать правильно эстафетную палочку Кеннету Беднареку.

Ранее сообщалось, что обладатель золотой и бронзовой медали в личном первенстве Ноа Лайлс, заразившийся коронавирусом, пропустит эстафету.

В отсутствие американцев победителями стала сборная команда Канады с результатом 37,50 сек. Второе место неожиданно заняла сборная ЮАР, установив рекорд континента — 37,57 сек. Бронзовые медали достались представителям Великобритании (37,61).

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее американка Сидни Маклафлин выиграла золото ОИ, установив мировой рекорд.

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