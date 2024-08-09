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Российская гимнастка Варфоломеева: ценю немецкую школу, но не забываю и российскую

Российская гимнастка Варфоломеева: ценю немецкую школу, но российскую не забываю

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Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Российская гимнастка Дарья Варфоломеев, выступающая за команду Германии, прокомментировала завоевание золотой медали в личном многоборье Олимпиаде-2024 в Париже. Слова спортсменки передает Sports.

«Я ценю немецкую школу, но не забываю и российскую. В этом моем успехе вклад 50 на 50», — сказала Варфоломеев.

Также она рассказала о том, что думает о российском лидере в художественной гимнастике Лале Крамаренко.

«Вообще не думаю о ней, ее же здесь нет. И мы никогда не соревновались. Все мысли были только об успешном выступлении», — добавила спортсменка.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Ирина Винер заявила о том, что Варфоломеев получила основы художественной гимнастики в России.

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