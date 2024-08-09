Сборная Испании по футболу забила пять мячей Франции и победила в финале ОИ

Сборная Испании по футболу завоевала золотые медали Олимпиады — 2024.

В финальном матче они обыграли команду Франции со счетом 5:3 в дополнительное время.

Первый мяч в этом противостоянии забил полузащитник французов Энцо Мийо на 11-й минуте. Испания ответила тремя точными ударами — на 18-й и 25-й минутах отличился хавбек Фермин Лопес, а на 28-й минуте Алехандро Баена из «Вильярреала» сделал счет 3:1. Французы не сдались и отыграли один мяч — полузащитник Манес Аклиуш сократил отставание, а форвард «Кристал Пэлас» Жан-Филип Матета перевел игру в допонительное время, забив на 90+3-й минуте с пенальти. В овертайме солировал испанский форвард «Райо Вальекано» Серхио Камельо. Он вывел команду вперед на 100-й минуте, а затем установил окончательный счет на 120+1-й.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее сборная Марокко по футболу завоевала бронзу ОИ, разгромив Египет.