Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Винер о Варфоломеев: хотели избавиться от России, но страна все равно на первом месте

Винер о Варфоломеев: хотели избавиться от России, но она все равно первая

close
100%
РИА Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на золотую медаль немки Дарьи Варфоломеев на Олимпиаде-2024. Слова главы ВФХГ приводит «Матч ТВ».

«Варфоломеев получила основы художественной гимнастики в России. Они хотели избавиться от нас, но страна все равно на первом месте», — заявила Винер.
«Матч ТВ».

17-летняя уроженка Барнаула Варфоломеев победила в личном многоборье с результатом 142,850 балла. Второй стала Боряна Калейн из Болгарии (140,600), бронза у Софии Раффаэли из Италии (136,300).

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее в Госдуме назвали кампанию США против спорта в России заговором англосаксов.

Все новости на тему:
Олимпиада 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами