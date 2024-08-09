Винер о Варфоломеев: хотели избавиться от России, но страна все равно на первом месте

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на золотую медаль немки Дарьи Варфоломеев на Олимпиаде-2024. Слова главы ВФХГ приводит «Матч ТВ».

«Варфоломеев получила основы художественной гимнастики в России. Они хотели избавиться от нас, но страна все равно на первом месте», — заявила Винер.

«Матч ТВ».

17-летняя уроженка Барнаула Варфоломеев победила в личном многоборье с результатом 142,850 балла. Второй стала Боряна Калейн из Болгарии (140,600), бронза у Софии Раффаэли из Италии (136,300).

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее в Госдуме назвали кампанию США против спорта в России заговором англосаксов.