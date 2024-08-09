Эксперт объяснил, почему отношения Соболева и руководства «Спартака» испортились

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, почему отношения клуба с форвардом красно-белых Александром Соболевым испортились. Экс-игрок считает, что на ситуацию повлиял уход защитника Георгия Джикии, с которым не был продлен контракт. Слова эксперта приводит РИА Новости.

«Самым близким другом Соболева был Георгий Джикия. А клуб разрушил карьеру человеку, который служил им верой и правдой. Не знаю внутренних дел, но со стороны кажется, что так относиться нельзя. Соболев это видел и это явно не прибавило любви к руководству», — заявил Ловчев.

Соболев был выведен из основы после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти.

Нападающий выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее двукратный чемпион России заявил, что у Соболева с головой не в порядке.