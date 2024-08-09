В Госдуме назвали кампанию США против спорта в России заговором англосаксов

Член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что кампания США против российского спорта это заговор англосаксов. Его слова приводит РИА Новости.

«Это заговор англосаксов и сейчас мы видим его продолжение. Как только он заканчивается, следом идет очередной скандал от Родченкова. Он получает непроверенную информацию, сценарий и начинает писать», — считает Свищев.

США планируют очередной этап кампании по изоляции России в мировом спортивном движении. В ближайшее время готовятся некоторые публикации о якобы выявлении допинга.

Наиболее мощный удар готовят по «самым русским дисциплинам» — синхронному плаванию, фигурному катанию и художественной гимнастике. По сообщению СВР, на прославленные спортивные школы, тренеров и спортсменов хотят вылить «ушаты чудовищной грязи и фантастической лжи».

Ранее Татьяна Тарасова резко высказалась о кампании США по изоляции российского спорта.