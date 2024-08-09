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Экс-футболист «Спартака»: матч с «Ахматом» не будет легким для команды

Экс-футболист Деменко: игра с «Ахматом» не будет легкой для «Спартака»

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Экс-футболист московского «Спартака» Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что красно-белым не стоит ждать легкой победы в игре с грозненским «Ахматом».

«Я думаю, что «Ахмат» может навязать борьбу «Спартаку», несмотря на поражение 0:5 в прошлом туре от «Локомотива». «Спартак» сейчас показывает добротную игру, но в футболе все может произойти. «Ахмат» в прошлом сезоне крупно проигрывал, а потом выдавал победную серию. Матч для «Спартака» легким не будет», — сказал Деменко.

«Спартак» в последних двух матчах одержал разгромные победы над московским «Динамо» в Кубке России и над самарскими «Крыльями Советов» в чемпионате страны.

Встреча «Спартака» и «Ахмата» состоится 11 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Деяна Станковича идут на пятом месте, набрав шесть очков «Ахмат» занимает 14-ю строчку. Команда из столицы Чеченской Республики набрала два балла.

Также в этом туре сыграют московское «Динамо» и петербургский «Зенит», которые в трех стартовых турах одержали по три победы.

Ранее тренер Ринат Билялетдинов заявил, что «Спартаку» будет сложно в игре с «Ахматом».

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