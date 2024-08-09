Выступающая за Германию россиянка завоевала золото ОИ

Родившаяся в России немецкая гимнастка Дарья Варфоломеев завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2024 в личном многоборье.

17-летняя уроженка Барнаула победила с результатом 142,850 балла. Второй стала Боряна Калейн из Болгарии (140,600), бронза у Софии Раффаэли из Италии (136,300).

В 2023 году на чемпионате мира в Валенсии Варфоломеев завоевала пять золотых медалей, выиграв все индивидуальные упражнения, а также стала второй в командных соревнованиях.

Ранее выступавшая за Россию пловчиха Анастасия Кирпичникова завоевала серебряную медаль Олимпиады-2024 на 1500 метров вольным стилем в составе сборной Франции.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее российская боксерша рассказала о встрече с провалившей гендерный тест спортсменкой.