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Масалитин: для «Спартака» игра с «Ахматом» будет тяжелой

Экс-футболист «Спартака» Масалитин заявил, что матч с «Ахматом» будет тяжелым

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ФК «Салют Белгород»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что встреча с грозненским «Ахматом» для красно-белых будет тяжелой.

«Пока мы видим, что «Спартак» набирает обороты. Но «Ахмат» в последнее время любит отбирать очки у красно-белых. Если команда Станковича будет реализовывать свои моменты, то встреча может даться легко. Но я думаю, что игра будет тяжелая», — сказал Масалитин.

«Спартак» в последних двух матчах одержал разгромные победы над московским «Динамо» в Кубке России и над самарскими «Крыльями Советов» в чемпионате страны.

Встреча «Спартака» и «Ахмата» состоится 11 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Деяна Станковича идут на пятом месте, набрав шесть очков «Ахмат» занимает 14-ю строчку. Команда из столицы Чеченской Республики набрала два балла.

Также в этом туре сыграют московское «Динамо» и петербургский «Зенит», которые в трех стартовых турах одержали по три победы.

Ранее экс-игрок «Динамо» дал совет «Спартаку» перед игрой с «Ахматом».

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