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В Федерации бокса заявили, что Двали вернется к лечению после выходных

Двали вернется к лечению в понедельник, заявили в Федерации бокса

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Телеграм-канал «SHOT»

Чемпион России по боксу Дмитрий Двали, перенесший операцию на глаз после нападения, вернется к лечению после выходных. Об этом сообщает Telegram-канал Федерации бокса страны.
Так в федерации прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что боксер был выписан.

«С понедельника Двали вернется в больницу под постоянное наблюдение врачей и будет проходить дальнейшее лечение», — написано в сообщении.

8 августа стало известно, что Двали удалось сохранить глаз, который был поврежден в ходе драки. Telegram-канал SHOT указал, что операция в Московском НИИ глазных болезней им. Краснова прошла по плану. Шанс, что удастся «собрать» глаз, равнялся примерно 1%, однако врачам удалось это сделать и зашить сетчатку. При этом точных прогнозов, как поведет себя прооперированный глаз, медики не дают — точно это будет понятно через один-два месяца.

28 июля Двали возвращался в отель в Феодосии, когда увидел, что толпа мужчин избивает мальчика. Спортсмен заступился за юношу, но его самого сильно избили и повредили глаз. Боксера сначала госпитализировали в Феодосии, а после переправили в Москву.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание изменить квалификацию преступления против Двали на более тяжкую статью. Изначально дело в рамках статьи о хулиганстве.

Ранее в Федерация бокса России рассказали, как идет восстановление избитого боксера Двали.

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