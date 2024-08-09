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Экс-футболист «Спартака» назвал фаворита матча «Зенит» — «Динамо»

Экс-футболист «Спартака» Гладилин»: «Зенит» является фаворитом в игре с «Динамо»

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что петербургский «Зенит» является фаворитом в игре с московским «Динамо».

«Фаворитом является «Зенит». У команды более стабильный состав, сейчас у них все получается. Если что-то не случится, то «Зенит» будет фаворитом», — сказал Гладилин.

Встреча между «Зенитом» и «Динамо» состоится в Санкт-Петербурге 10 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» и «Динамо» делят первое место, набрав по девять очков из девяти возможных.

В прошлом чемпионате России «Динамо» дважды обыграло клуб с берегов Невы. Встреча первого круга, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2. Тот матч прошел 6 августа 2023 года. 28 апреля 2024 года «Динамо» победило со счетом 1:0.

Подопечные Сергея Семака являются действующими чемпионами России, «Динамо» по итогам сезона-2023/24 заняло третье место, отстав от «Зенита» на одно очко.

Ранее стало известно, есть ли у «Зенита» конкуренты в новом сезоне.

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