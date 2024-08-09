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Гладилин предрек «Спартаку» сложный матч с «Ахматом»

Экс-футболист Гладилин: «Ахмат» будет играть со «Спартаком» на результат

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что красно-белых ждет трудный матч против грозненского «Ахмата» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Конечно, «Спартаку» будет с «Ахматом» сложнее, чем с «Динамо» и «Крыльями Советов». Если брать матч с «Динамо», то у команд была ротация состава. «Ахмат» — серьезная команда. Они не очень удачно начали чемпионат, со «Спартаком» они будут играть строго на результат. У красно-белых не будет легкой прогулки, несмотря на то, что сейчас ребята на подъеме. Не думаю, что «Ахмат» будет играть в активный футбол, но сделает все, чтобы добиться результата», — сказал Гладилин.

«Спартак» в последних двух матчах одержал разгромные победы над московским «Динамо» в Кубке России и над самарскими «Крыльями Советов» в чемпионате страны.

Встреча «Спартака» и «Ахмата» состоится 11 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Деяна Станковича идут на пятом месте, «Ахмат» занимает 14-ю строчку.

Ранее ветеран «Спартака» раскритиковал судейство в РПЛ.

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