Бывший глава Африканской конфедерации футбола (CAF) и временный президент Международной федерации футбола (ФИФА) Исса Хаяту умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает CAF на официальном сайте организации.

Это произошло во время летних Олимпийских игр в Париже, куда Хаяту прибыл в качестве почетного гостя Международного олимпийского комитета, членом которого являлся на протяжении 15 лет. Он скончался 8 августа, за сутки до своего 78-го дня рождения. Издание Jeune Afrique пишет, что экс-глава CAF скончался в больнице от сердечного приступа.

«Он был страстным поклонником спорта и посвятил свою жизнь работе в спортивном менеджменте. От имени ФИФА выражаю соболезнования его семье, друзьям, бывшим коллегам и всем, кто его знал», — написал глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Хаяту в2002 году был конкурентом Йозефа Блаттера в борьбе за пост главы Международной федерации футбола, однако потерпел поражение. Он исполнял обязанности президента ФИФА с 8 октября 2015 года после отстранения от должностей Йозефа Блаттера и Мишеля Платини и до избрания в 2016 году Джанни Инфантино.

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