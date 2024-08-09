Российский каноист остался без медалей на Олимпиаде

Российский каноист Захар Петров не сумел завоевать медаль в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров на летних Олимпийских играх — 2024.

В финальном заезде российский спортсмен показал четвертый результат.

В полуфинальном заезде Петров показал третий результат.

8 августа Петров в паре с Алексеем Коровашковым не смогли завоевать медали в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров. В финальном заезде российские спортсмены показали также четвертый результат.

В квалификации, которая состоялась 6 августа, Петров и Коровашков заняли первое место в своем заезде, опередив ближайших соперников из Италии на полсекунды. В полуфинальном заезде они также оказались первыми.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал российских каноистов олимпийскими героями.