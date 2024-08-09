Член олимпийской сборной Египта задержан за сексуальное домогательство

Член сборной Египта по греко-римской борьбе Мохамед Эльсайед помещен под стражу полицией Парижа по обвинению в сексуальном насилии. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, Эльсайд был задержан после того, как положил руки на ягодицы незнакомой женщины на улице. Сообщается, что спортсмен находился в нетрезвом виде. Инцидент произошел на набережной Аустерлиц возле одного из кафе 9 августа около полпятого утра по местному времени.

Потерпевшая написала заявление, по факту произошедшего началась прокурорская проверка.

Эльсайед завершил выступление на Олимпийских играх на стадии 1/8 финала. Египетский борец, который выступает в весе до 67 кг, проиграл представителю Азербайджана Хасрату Джафарову. Египтянин — обладатель бронзовой медали летних Олимпийских игр — 2020, которые прошли в 2021 году в Токио.

7 августа правоохранители также задержали игрока сборной Австралии по хоккею на траве Томаса Крейга за покупку наркотиков. Его поймали, когда он покупал наркотики у несовершеннолетнего продавца. У хоккеиста было около грамма кокаина. Олимпийский комитет Австралии подтвердил тот факт, что один член сборной находится во Франции под арестом, ему оказывается необходимая помощь и поддержка.

Ранее атлет из США раскритиковал качество медалей Олимпийских игр — 2024.