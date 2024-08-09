Украинка Харлан заявила, что на ОИ не должно быть россиян даже в нейтральном статусе

Украинская саблистка Ольга Харлан заявила, что российские спортсмены не должны были участвовать в летних Олимпийских играх — 2024 в Париже даже в нейтральном статусе. Ее слова приводит издание Marca.

«Конечно, меня это беспокоит. Не думаю, что здесь должны быть представители этой страны. Многие люди оттуда не приехали, а в фехтовании, к счастью, никто не участвует, и это большая победа для нас», — заявила Харлан.

На Олимпиаде в Париже Харлан завоевала две медали — одну в личном первенстве, она стала бронзовой призеркой, а вторую — золотую — вместе со сборной. В финале украинки оказались точнее представительниц Южной Кореи со счетом 45:42.

29 июля Харлан обняла уроженку России Анну Башту, которая представляет Азербайджан, после их поединка. Украинская спортсменка одержала победу со счетом 15:6. Башта — уроженка города Тольятти. Она выступала за Россию до 2019 года, после чего сменила сборную и начала выступать под флагом Азербайджана.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее атлет из США раскритиковал качество медалей Олимпийских игр — 2024.