Судьи отказались пожать руки сербским баскетболистам после матча с США на ОИ

Атакующий защитник сборной Сербии по баскетболу Богдан Богданович раскритиковал судейство полуфинального матча летних Олимпийских игр — 2024 против национальной команды США, заявив, что соперникам по ходу матча помогали арбитры. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Разговоры с судьями нам ничего бы не принесли. Даже если некоторые решения были не за нас. Мы пытались с ними говорить. Вы видели — после матча они просто моментально ушли. Они даже не стали разговаривать с нами, не пожали руки. Ушли и все», — заявил он.

Встреча завершилась победой сборной США со счетом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации) «Голден Стейт Уорриорз» и сборной США Стефен Карри, который набрал 36 очков и забросил 9/14 трехочковых. 39-летний игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс записал в свой актив трипл-дабл — 16 очков, 12 подборов, 10 передач.

В финале команда Стива Керра встретится с национальной командой Франции, которая в своем полуфинальном поединке обыграла действующих чемпионов мира — сборную Германии cо счетом 73:69. Матч состоится 10 августа.

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