Российский хоккеист НХЛ раскрыл, чем Череповец лучше Майами

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич, проведя сравнение между Череповцом и Майами, заявил, что погода летом в российском городе для него комфортнее. Его слова приводит «35медиа».

«В это время года для меня это идеальный город. Красиво, тепло, но не жарко. В Майами, к примеру, выйдешь на улицу и через 10 минут ты уже весь мокрый от жары», — отметил Бучневич.

Бучневич родился в Череповце. Он признался, что приезжает в родной город только летом.

Бучневич выступает в Национальной хоккейной лиге с 2016 года. Он провел свои первые пять сезонов в НХЛ в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», а перед стартом кампании-2021/22 был обменян в «Сент Луис Блюз». Его контракт с «Сент-Луисом» действует до конца следующего сезона.

Российский хоккеист воспитанник клуба «Севесталь». За команду он выступал с 2012 по 2015 год, после чего перебрался в петербургский СКА, цвета которого защищал до 2016 года.

Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует 4 октября.

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