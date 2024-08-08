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Хоккеист Коляда назвал олимпийского чемпиона своим наставником

Хоккеист Коляда назвал своим наставником олимпийского чемпиона Широкова

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РИА Новости

Бывший нападающий «Автомобилиста», двукратный чемпион мира и победитель Олимпийских игр Сергей Широков стал наставником для 18-летнего вратаря клуба «Авто» из Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Ивана Коляды. Об этом голкипер рассказал в интервью порталу Legalbet, назвав также в числе своих старших товарищей форварда екатеринбургской команды Анатолия Голышева.

«Мои наставники в «Автомобилисте» — Широков и Голышев. Они меня учат и больше всего общаются. Можно сказать, оберегают. Как оберегают? Предлагают куда-то вместе пойти, говорят: «Здесь делай так, тут так». Они объясняют мне моменты из профессионального хоккея. Рассказывают, когда и как нужно вести себя. Где-то более агрессивно, если человек не нравится, где-то более спокойно. В общем, учат», — сказал Коляда.

Сергей Широков перешел в «Автомобилист» в 2022 году, в минувшем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он провел 69 матчей в регулярном чемпионате и в плей-офф, забросив в этих играх 13 шайб и сделав 19 результативных передач. В межсезонье он перешел в «Сибирь». Анатолий Голышев остается игроком «Автомобилиста», в прошлом сезоне он отметился 19-ю голами и 32-ми ассистами в 78 играх.

Ранее тренер Канарейкин заявил, что хоккеист Биттен не помешает «Спартаку» для выполнения задач.

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