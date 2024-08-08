Заболевшего коронавирусом американского спринтера увезли со стадиона на коляске

Заразившийся коронавирусом американский спринтер Ноа Лайлс, который занял третье место в забеге на дистанции 200 метров на Олимпиаде — 2024, покинул стадион на коляске. Об этом сообщает Би-би-си.

После финиша он долго не мог подняться, просил воду у стюардов, а затем его увезли со стадиона.

Также Би-би-си со ссылкой на заявление Федерации легкой атлетики США (USATF) сообщает, что два дня назад спортсмен получил положительный тест на COVID-19, однако принял решение не сниматься с финала.

Победу на дистанции 200 метров одержал представитель Ботсваны Летсиле Тебого с результатом 19,46 сек. Вторым стал атлет из США Кеннет Беднарек, его время 19,62 сек. Лайлз стал третьим — 19,70 сек.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее сообщалось, что украинка отобралась на Олимпиаду из-за проблем с интернетом на Ямайке.