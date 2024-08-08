Экс-тренер «Спартака» рассказал, чего ждет от новичка команды

Бывший главный тренер московского «Спартака» Федор Канарейкин высказался о подписании клубом 26-летнего канадского нападающего Уильяма Биттена, назвав его игроком хорошего уровня. Об этом специалист заявил в комментарии порталу Legalbet.

«Статистику мы его посмотрели, теперь будем ждать его появления в команде, как вольется в коллектив и систему. Это игрок хорошего уровня, хотелось бы этот уровень увидеть в КХЛ. Начало сезона покажет, адаптировался он или нет. Глядя на те трансферы, которые происходят в этом межсезонье в КХЛ, конечно, «Спартаку» для выполнения задач не помешает хороший игрок», — считает Канарейкин.

До перехода в Континентальную хоккейную лигу Биттен выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) – он провел два с половиной года в составе «Спрингфилд Тандербердс», фарм-клуба «Сент-Луис Блюз». В минувшем сезоне форвард забросил 17 шайб и сделал 16 результативных передач в 68 матчах АХЛ. Его соглашение со «Спартаком» рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В плей-офф красно-белые дошли до четвертьфинала, где в шестиматчевой серии уступили будущему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому «Металлургу».

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