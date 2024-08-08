Семикратная чемпионка Олимпиады вошла в комиссию атлетов МОК

Американская легкоатлетка, семикратная олимпийская чемпионка Элиссон Феликс стала членом комиссии атлетов Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает официальный сайт организации.

Новые члены комиссии были выбраны 8 августа. Среди 29 спортсменов, принимавших участие в голосовании, американка набрала наибольшее количество голосов — 2880.

Помимо Феликс, новыми членами комитета стали немецкая гимнастка Ким Буй, олимпийская чемпионка в гребле австралийка Джессика Фокс, а также бронзовый призер Олимпиады в Токио, теннисист из Новой Зеландии Маркус Дэниелл.

Эти спортсмены избраны на восемь лет — до Олимпиады — 2032 в Брисбене.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее сообщалось, что МОК позаботится о передаче сборной России бронзовых медалей ОИ-22