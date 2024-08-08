Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спортсменам из КНДР могут запретить увозить с Игр смартфоны Samsung

В Южной Корее могут запретить спортсменам КНДР увезти с собой смартфоны Samsung

close
100%
Lee Jin-man/Reuters

Власти Республики Корея прикладывают дипломатические усилия, чтобы, как предполагается, не дать участникам летних Олимпийских игр — 2024 из КНДР взять с собой на родину смартфоны южнокорейской компании Samsung. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на источники.

Компания Samsung предоставила «олимпийскую версию» своих смартфонов для участников Игр в Париже. СМИ информировали, что делегация из КНДР телефоны приняла. При этом южнокорейские власти допускают, что сложившаяся ситуация может нарушить санкции Совета Безопасности ООН против Пхеньяна.

Агентство, ссылаясь на заявление представитель МИД Республики Корея Лим Су Сок, пишет, что правительство ведет переговоры с Международным олимпийским комитетом и страной – хозяйкой Олимпиады для того, чтобы не дать северокорейским спортсменам забрать с собой предоставленные смартфоны.

Схожая ситуация произошла на Олимпиаде-2018, состоявшейся в Пхенчхане. Однако тогда спортсмены из КНДР после выдвинутого условия, что они должны вернуть телефоны перед возвращением на родину, просто отказались принимать смартфоны.

31 июля призеры Олимпийских игр — 2024 в Париже по настольному теннису из КНДР, Южной Кореи и Китая сделали совместную фотографию после завоевания медалей. На кадре запечатлено, как спортсмены смотрят в камеру телефона одного из теннисистов и улыбаются.

Ранее французский волейболист с русскими корнями пошутил об отсутствии России на ОИ.

Все новости на тему:
Олимпиада 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами