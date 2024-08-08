Спортсменам из КНДР могут запретить увозить с Игр смартфоны Samsung

Власти Республики Корея прикладывают дипломатические усилия, чтобы, как предполагается, не дать участникам летних Олимпийских игр — 2024 из КНДР взять с собой на родину смартфоны южнокорейской компании Samsung. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на источники.

Компания Samsung предоставила «олимпийскую версию» своих смартфонов для участников Игр в Париже. СМИ информировали, что делегация из КНДР телефоны приняла. При этом южнокорейские власти допускают, что сложившаяся ситуация может нарушить санкции Совета Безопасности ООН против Пхеньяна.

Агентство, ссылаясь на заявление представитель МИД Республики Корея Лим Су Сок, пишет, что правительство ведет переговоры с Международным олимпийским комитетом и страной – хозяйкой Олимпиады для того, чтобы не дать северокорейским спортсменам забрать с собой предоставленные смартфоны.

Схожая ситуация произошла на Олимпиаде-2018, состоявшейся в Пхенчхане. Однако тогда спортсмены из КНДР после выдвинутого условия, что они должны вернуть телефоны перед возвращением на родину, просто отказались принимать смартфоны.

31 июля призеры Олимпийских игр — 2024 в Париже по настольному теннису из КНДР, Южной Кореи и Китая сделали совместную фотографию после завоевания медалей. На кадре запечатлено, как спортсмены смотрят в камеру телефона одного из теннисистов и улыбаются.

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