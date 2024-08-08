Канадские атлеты массово подхватили кишечные инфекции на Играх

Ряд спортсменов сборной Канады перенесли заболевания желудочно-кишечного тракта на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщила изданию CBC канадская бегунья-спринтер Зои Шерар.

Согласно ее заявлению, на Играх в Париже заразились 10-15 членов сборной по легкой атлетике, включая тренеров, но они уже идут на поправку. Сама спортсменка также перенесла заболевание, из-за чего не смогла квалифицироваться в финал на дистанции 400 метров.

Среди заболевших были бегунья Мишель Харрисон, спринтер Аарон Браун, а также ходок Эван Данфи, который заявил, что боролся перед стартом на прошлой неделе с «восемью часами сильной рвоты».

28 и 29 июля организаторы Олимпийских игр отменили тренировочные заплывы триатлонистов в реке Сене из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей. 31 июля Международный союза триатлона официально сообщил на своей странице в социальной сети X, что соревнования, которые были перенесены с 30 на 31 июля, пройдут в полном объеме. В этот день состоялись и мужской, и женский триатлоны.

5 августа стало известно, что со смешанной эстафеты по триатлону снялись два швейцарских спортсмена — Адриен Бриффо и Симон Вестерманн. 31 июля Бриффо участвовал в индивидуальной триатлонной гонке и занял 49-е место. От выхода на следующий старт спортсмен был вынужден отказаться из-за проблем с желудком. Сообщалось, что атлет хлебнул воды из Сены, и это, вероятно, привело к заражению. Вестерманн должен был заменить Бриффо, но тоже отказался от участия в эстафете из-за кишечной инфекции.

Также со смешанной эстафеты снялась сборная Бельгии после того, как Клэр Мишель госпитализировали после одиночных соревнований по триатлону. Позднее сама спортсменка заявила, что анализы показали вирус.

Ранее британские атлеты отказались от еды в олимпийской деревне.