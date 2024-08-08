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Бобровский признан лучшим хоккеистом России сезона-2023/24

Голкипер «Флориды» Бобровский признан лучшим хоккеистом России сезона-2023/24

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Jim Rassol/Reuters

Голкипер клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский стал лауреатом премии «Лучший хоккеист России», об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Всего в опросе приняли участие 60 человек — ведущие авторы, комментаторы и блогеры России. В тройку лучших попали также нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. В топ-5 также вошли голкипер Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») и Илья Набоков из «Металлурга».

Бобровский принял участие в 24 матчах плей-офф, в которых продемонстрировал показатель в 90,6% отраженных бросков в среднем за игру. Для него этот трофей стал первым подобным в карьере.

В финале плей-офф Национальной хоккейной лиги Флорида Пантерз» сражалась с «Эдмонтон Ойлерз». В финальном противостоянии были сыграны все семь матчей. Изначально «Флорида» повела 3-0 в серии, однако следом проиграла три встречи подряд. Седьмую игру, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, «пантеры» выиграли со счетом 2:1.

Для «Флориды» этот Кубок Стэнли стал первым в истории клуба.

Ранее Бобровский объяснил, почему вышел на чемпионский парад НХЛ с флагом России.

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