«Не та вещь, которую я хотел бы увидеть еще раз»: французский игрок «Локо» об открытии ОИ

Французский защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси признался, что был шокирован церемонией открытия летних Олимпийских игр — 2024 в Париже. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Честно говоря, многие, в том числе во Франции, были шокированы открытием Игр, и я в их числе. Что я могу сказать тут? Это точно не та вещь, которую я бы хотел увидеть еще раз по телевизору. Но что есть, то есть — такое у нас провели открытие», — заявил он.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что церемония открытия летних Олимпийских игр — 2024 подчеркнула, что Франция — свободная страна. Также он назвал мероприятие искусством.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

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