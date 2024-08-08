Игрок сборной Австралии высказался о своем задержании из-за покупки кокаина

Игрок сборной Австралии по хоккею на траве Томас Крейг принес извинения после своего задержания из-за покупки кокаина во время летних Олимпийских игр — 2024 в Париже. Его слова передает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на «Би-би-си».

«В первую очередь, я хотел бы извиниться за то, что произошло в последние сутки. Я совершил ужасную ошибку и беру полную ответственность за содеянное. Мои действия — только мои, и ни в коем случае не отражают ценности моей семьи, партнеров по команде, друзей, моего вида спорта и олимпийской сборной Австралии», — заявил он.

Правоохранительные органы поймали австралийского спортсмена, когда он покупал наркотики у несовершеннолетнего продавца в ночь на среду, 7 августа. У хоккеиста было около грамма кокаина. Олимпийский комитет Австралии подтвердил тот факт, что один член сборной находится во Франции под арестом, ему оказывается необходимая помощь и поддержка.

Крейгу 28 лет. Он выступает за национальную сборную Австралии по хоккею на траве с 2014 года. Хоккеист принимал участие в летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые из-за пандемии коронавирусной инфекции прошли летом 2021 года. На том турнире Австралия завоевала серебряные медали, проиграв национальной команде Бельгии со счетом 2:3.

На летних Олимпийских играх — 2024 австралийские хоккеисты завершили выступление на стадии четвертьфинала, уступив соперникам из Нидерландов. Поединок завершился со счетом 0:2.

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