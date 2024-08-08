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Стали известны подробности о состоянии рекордсмена мира, который потерял сознание на Играх

Рекордсмен мира в беге с препятствиями Гирма пришел в себя после потери сознания

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Fabrizio Bensch/Reuters

Рекордсмен мира в беге с препятствиями на дистанции 3000 метров (стипль-чез) эфиоп Ламеха Гирма пришел в себя после потери сознания во время забега на летних Олимпийских играх — 2024. Об этом сообщает издание The Guardian.

7 августа спортсмен задел барьер ногой и жестко упал, не сумев продолжить соревнование. Его унесли с дорожки на носилках, предварительно надев шейный ортез. По информации источника, в себя Гирма пришел уже в медпункте стадиона «Стад де Франс». Медики приняли решение госпитализировать атлета для проведения обследования. Его жизни ничего не угрожает.

Гирма — серебряный призер летних Олимпийских игр — 2020 в Токио, которые из-за пандемии коронавирусной инфекции прошли летом 2021 года, и действующий обладатель мирового рекорда на данной дистанции, показавший время 7 минут 52,11 секунды на Бриллиантовой лиге в Париже. В активе спортсмена три серебряные награды чемпионатов мира — в Дохе-2019, Орегионе-2022 и Будапеште-2023.

Забег на Олимпиаде в Париже выиграл Софьян Эль-Баккали, представляющий Марокко.

Ранее боксер Александр Хижняк принес Украине третью медаль на Олимпиаде.

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