Получившая медаль ОИ-22 фигуристка из Японии раскрыла, что сказала бы Валиевой

Японская фигуристка Мисато Комацубара, получившая серебряную медаль командного турнира зимних Олимпийских игр — 2022 на церемонии в Париже, раскрыла, что бы спросила у российской спортсменки Камилы Валиевой, из-за дисквалификации которой произошло перераспределение медалей. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Что? Что за вопрос... Ты в порядке? Она наверняка переживает непростые времена. Я бы сказала: «Ты как, в порядке?» — заявила Комацубара.

Российские фигуристы отсутствовали на церемонии награждения, которая прошла 7 августа в Париже.

7 августа российские фигуристы обратились с жалобой в выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS) в связи с отсутствием приглашения на церемонию награждения медалями Олимпийских игр 2022 года. Они потребовали отменить церемонию, поскольку это нарушает права бронзовых призеров Игр из-за их отсутствия по якобы технической причине.

Россия переместилась с первого места на третье из-за дисквалификации Валиевой. Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию России на лишение золота командного турнира, оставив в силе перераспределение медалей: золото у США, у Японии серебро, у России бронза.

2 августа CAS принял решение отклонить апелляцию Канады и отказался пересматривать результаты соревнований, в связи с чем сборная России сохранила бронзовые медали олимпийского турнира.

Ранее появилась информация, что вручение медалей ОИ-22 не стали называть церемонией награждения из-за России.