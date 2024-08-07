Еще одна боксерша, провалившая гендерный тест, вышла в финал Олимпиады

Боксерша Линь Юйтин из Тайваня победила представительницу Турции Эсру Йылдыз в полуфинале соревнований в весовой категории до 57 кг на летних Олимпийских играх в Париже.

Поединок продлился все заявленные правилами три раунда и завершился со счетом 5-0 в пользу Юйтин. За золотую медаль тайваньская спортсменка сразится с победительницей поединка между представительницей Филиппин Нести Петесио и Юлией Шереметой из Польши.

Юйтин в 2023 году на чемпионате мира 2023 года в Индии не смогла пройти гендерный тест. Также гендерный тест на том чемпионате не прошла представительница Алжира Иман Хелиф. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

В полуфинальном поединке на Олимпиаде, который состоялся 6 августа, алжирская спортсменка одолела единогласным решением судей Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда. Она боксирует в весе до 66 кг.

5 августа Хелиф потребовала прекратить оскорбления в свой адрес, которые начала получать во время Олимпийских игр.

Ранее российской боксерше стали поступать угрозы после вызова на бой Хелиф.