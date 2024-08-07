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«Пора заниматься собственной страной»: Губерниев о скрывающих допинг американцах

Губерниев призвал заниматься Россией после информации о сокрытии допинга в США

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Пресс-служба телеканала «Россия»

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя сообщение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о том, что в США скрывали спортсменов, которые принимали допинг, заявил, что в России должны концентрироваться на себе. Его слова приводит «Советский спорт».

«Великие державы в лице Соединённых Штатов и Китая на то и великие, чтобы кое-что себе позволять, а мы, глядя на все это, должны продолжать развивать спорт, спортивную медицину, экономику и быть сильными и независимыми. Пора давно, слушая подобные новости, заниматься уже собственной страной», — заявил Губерниев.

7 августа Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что Антидопинговое агентство США (USADA) позволило нескольким атлетам, которые нарушили антидопинговые правила и были пойманы на этом в период с 2011 по 2014 год, продолжать выступать на соревнованиях. В обмен на это право спортсмены должны были информировать USADA о других нарушителях. Об этом пишет издание Reuters.

В WADA отметили, что им стало известно как минимум о трех подобных случаях.

Ранее латвийского вратаря обвинили в поддержке России.

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