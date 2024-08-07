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Названа команда, которая удивит в новом сезоне КХЛ

Тренер Крикунов: минское «Динамо» удивит в новом сезоне

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Главным открытием нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может стать минское «Динамо». Об этом в комментарии порталу Legalbet заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов, подчеркнув, что команда может добиться успехов под руководством главного тренера Дмитрия Квартальнова.

«Думаю, что «Динамо» Минск в новом сезоне удивит. Состав у них интересный, есть новые ребята, кто в КХЛ никогда не выступал.

Квартальнов умеет работать, поэтому хоккеисты должны выполнить задачу не только выхода в плей-офф, но и пройти дальше первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Постараются залезть повыше», — считает Крикунов.

В минувшем розыгрыше КХЛ минское «Динамо» пробилось в плей-офф, заняв восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Однако уже в первом раунде «зубры» уступили «Динамо» из Москвы в шестиматчевой серии 2-4. Новый сезон в КХЛ стартует 3 сентября, а подопечные Квартальнова проведут первый матч 5 сентября — на своем льду минчане примут хабаровский «Амур».

Ранее Крикунов усомнился, что Шипачев в новом сезоне наберет 1000 очков в КХЛ.

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