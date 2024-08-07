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Экс-президент «Спартака» назвал сектантами тех, кто говорит о возрождении команды

Экс-глава «Спартака» Червиченко о тренере Станковиче: мне он на хрен не нужен

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Артур Лебедев/РИА Новости

Три победы московского «Спартака» подряд не являются причиной говорить о том, что в клубе происходят позитивные изменения, а также не дают повода положительно отзываться о главном тренере команды Деяне Станковиче. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший президент красно-белых Андрей Червиченко.

«Накидали трешку последний команде.. «Динамо» в Фонбет Кубке России играло экспериментальным составом. Давайте дождёмся матчей в чемпионате с бело-голубыми, «Зенитом», «Локомотивом, ЦСКА. Только после этого можно говорить, что нынешний «Спартак» из себя представляет! А сейчас это крики сектантов в пользу своего клуба. Изменилась ли игра при Станковиче? Мне он на хрeн не нужен. По матчу с «Оренбургом» было видно — проблемы есть», — сказал Червиченко.

Собеседник издания указал, что у Станковича была яркая карьера игрока, но как тренер он прошел через разные этапы, в том числе негативные. Кроме того, Червиченко признался, что удивлен разговорами о победах «Спартака». По его мнению, в матче против «Химок» (3:1) во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белым помогли судьи.

В понедельник «Спартак» дома разгромил «Крылья Советов» со счетом 3:0 в матче третьего тура РПЛ. В следующем туре красно-белые также на домашней арене примут грозненский «Ахмат». Игра состоится 11 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. На данный момент москвичи набрали шесть очков в трех встречах и делят четвертое и пятое места в турнирной таблице со столичным «Локомотивом».

Ранее форвард «Галатасарая» Актюркоглу выразил готовность перейти в «Спартак».

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