ISU поздравил США и Японию с получением медалей ОИ-22, проигнорировав Россию

Международный союз конькобежцев (ISU) на официальной странице в социальной сети X поздравил сборные США и Японии по фигурному катанию с вручением медалей командного турнира зимних Олимпийских игр — 2024, не упомянув Россию, у которой бронза.

«Поздравления сборным США и Японии, обладателям золотых и серебряных медалей зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Наконец-то эти заслуженные спортсмены получили медали, которые они заслуживают», — указано в сообщении.

Российские фигуристы отсутствовали на церемонии награждения, которая прошла 7 августа в Париже.

7 августа российские фигуристы обратились с жалобой в выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS) в связи с отсутствием приглашения на церемонию награждения медалями Олимпийских игр 2022 года. Они потребовали отменить церемонию, поскольку это нарушает права бронзовых призеров Игр из-за их отсутствия по якобы технической причине.

Россия переместилась с первого места на третье из-за дисквалификации Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию России на лишение золота командного турнира, оставив в силе перераспределение медалей: золото у США, у Японии серебро, у России бронза.

2 августа CAS принял решение отклонить апелляцию Канады и отказался пересматривать результаты соревнований, в связи с чем сборная России сохранила бронзовые медали олимпийского турнира.

Ранее появилась информация, что вручение медалей ОИ-22 не стали называть церемонией награждения из-за России.