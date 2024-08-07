Российской боксерше поступают угрозы после вызова на бой Хелиф

Российской боксерше Азалии Аминевой поступают угрозы после брошенного вызова спортсменке из Алжира Иман Хелиф. Об этом сообщила сама Аминева ТАСС.

«После вызова есть много слов поддержки, но поступают и угрозы. От иностранцев. Но я этого не боюсь, российские боксеры просто так не сдаются», — сказала она.

Аминева бросила вызов Хелиф 5 августа, опубликовав соответствующее видео на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

В полуфинальном поединке на Олимпиаде, который состоялся 6 августа, алжирская спортсменка одолела единогласным решением судей Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда.

1 августа итальянская боксерша Анджела Карини отказалась от продолжения поединка против Хелиф уже на 47-й секунде. По ее словам, после удара соперницы она почувствовала сильную боль в носу, потеряла равновесие и испытывала трудности с дыханием. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.

Ранее Хелиф заявила о несправедливом отношении.