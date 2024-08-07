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Звезда «Галатасарая» может перейти в «Спартак»

Legalbet: форвард «Галатасарая» Актюркоглу готов перейти в «Спартак»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Нападающий турецкого «Галатасарая» Керем Актюркоглу может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщает Legalbet со ссылкой на журналиста издания Анара Ибрагимова.

В июне сообщалось, что форвард не рассматривает вариант перехода в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Однако сейчас уточняется, что он переменил мнение и хочет выйти из зоны комфорта. В этой связи он готов покинуть родину, отказаться от еврокубков и выступать в России. Теперь все зависит от того, какие финансовые условия готов предложить игроку «Спартак».

Актюркоглу стал футболистом «Галатасарая» в 2020 году. В минувшем сезоне он провел за команду 54 матча, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года, авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в €15 млн.

В понедельник «Спартак» дома разгромил «Крылья Советов» со счетом 3:0 в матче третьего тура РПЛ. В следующем туре красно-белые также на домашней арене примут грозненский «Ахмат». Игра состоится 11 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. На данный момент москвичи набрали шесть очков в трех встречах и делят четвертое и пятое места в турнирной таблице со столичным «Локомотивом».

Ранее экс-тренер «Спартака» Чернышов заявил о дискриминации нападающего команды Соболева.

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