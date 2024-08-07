Шахматистка Абакарова не извинилась перед соперницей, которую пыталась отравить

В Дагестане решается вопрос о возбуждении уголовного дела за умышленное причинение вреда средней тяжести в отношении шахматистки Амины Абакаровой, которая на чемпионате Дагестана по шахматам пыталась отравить свою соперницу Умайганат Османову. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации источника, Абакарова находится на свободе и до сих пор не извинилась перед конкуренткой. Османова заявила, что с Абакаровой они знакомы давно, однако в этот день не должны были играть за одним столом, и причины такого поступка потерпевшая не понимает. Османова подтвердила, что Абакарова пока не задержана, против нее не возбуждено уголовное дело, а связаться с ней она не пыталась.

Турнир проходил в Махачкале 2 августа. Перед началом соревнований Абакарова изучила список спортсменок, подошла к определенному столу, вылила отравляющее вещество стол и растерла жидкость шахматной фигурой. Очевидцы сообщают, что Османовой, которая сидела за этим столом, стало плохо. Организаторы соревнований посмотрели записи камер наблюдения и вызвали полицию. При этом пострадавшая спортсменка выступление продолжила.

В 2023 году Абакарова победила на чемпионате СКФО по шахматам в Пятигорске, став лучшей из 30 участниц.

Ранее стало известно, почему Абакарова могла отравить свою соперницу.