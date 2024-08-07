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Бывший российский велогонщик установил рекорд ОИ, но его перебили

Бывший российский велогонщик Яковлев установил рекорд ОИ, но его перебили двое

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Agustin Marcarian/Reuters

Бывший российский велогонщик Михаил Яковлев, который представляет Израиль, вышел в 1/32 финала в спринте на летних Олимпийских играх — 2024.

Его результат составил 9,152 секунды, что стало новым олимпийским рекордом. Предыдущий рекорд (9,215) принадлежал вице-чемпиону летних Олимпийских игр в Токио — нидерландцу Джеффри Хогланду.

Однако позднее рекорд Яковлева был побит сразу двумя спортсменами: австралиец Мэттью Ричардсон показал время 9,091 секунды, а Харри Лаврейсен из Нидерландов — 9,088 секунды, оба превзошли мировой рекорд (9,100), который принадлежит тринидадцу Николасу Полу. Он установил его в 2019 году.

По итогам квалификации Яковлев занял третье место.

Яковлев получил разрешение от Международного олимпийского комитета на смену спортивного гражданства в 2023 году. В 2024 году велогонщик завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в спринте.

В составе сборной России Яковлев также выиграл бронзовую медаль в дисциплине кейрин на чемпионате мира по велоспорту на треке 2021 года и стал третьим в спринте на чемпионате Европы 2021 года.

Ранее индийская девушка-борец лишилась медали Олимпиады из-за перевеса в 100 грамм.

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Олимпиада 2024
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