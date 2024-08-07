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Тренера «Спартака» Станковича похвалили за правильное использование Барко

Экс-игрок «Спартака» Гладилин: Стакович правильно использует Барко в команде

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что главный тренер красно-белых Деян Станкович правильно использует новичка команды Эсекьеля Барко, передает «Советский спорт».

«Станкович правильно использует Барко. Можно хорошего игрока купить, но не знать, как его использовать. У него хороший удар, видение поля на позиции», — сказал Гладилин.

Барко провел за «Спартак» два матча в чемпионате России, забив один мяч.

5 августа «Спартак» дома разгромил «Крылья Советов» со счетом 3:0 в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Барко в этой встрече отметился результативной передачей. В предыдущем матче против «Химок» (3:1) аргентинский футболист забил прямым ударом со штрафного.

В следующем туре красно-белые также на домашней арене примут грозненский «Ахмат». Игра состоится 11 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. На данный момент москвичи набрали шесть очков в трех встречах и делят четвертое и пятое места в турнирной таблице со столичным «Локомотивом».

Ранее игрок «Спартака» назвал Барко отличным исполнителем.

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